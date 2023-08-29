加強地盤施工安全　房協下半年增設智能警報系統

香港房屋協會今(29日)發表一系列工程項目新措施，提升工程項目的施工速度、效率和質量，並以安全第一為目標，包括利用智慧系統加強風險管理、採用創新技術提升質量監控，以及夥拍承建商增強職安健意識。房協總監(工程策劃)楊啟裕表示，所有新措施於今年下半年地盤正式實施，會陸續改善地盤工作環境，其有助於提高工程效率和質量，同時確保工人的安全。

第一項新措施為智能工地安全管理系統，採用「智慧工地安全」系統，具有4項功能，包括重型機械操作區域偵測警報系統，當工人接近危險區域時，無線射頻識別器會即時感應，系統將隨即發出警報，提醒工人遠離危險區域；另設數碼化工作許可系統，工人進入高風險限制區域前，系統將檢測工人是否持有相應的工作許可，確認後才可進入工作範圍。另外，工人須配戴智能頭盔及手錶，設備可監測心跳、血壓和體溫等，有助發現工人的健康問題，例如中暑，以提前採取適當措施；同時會提供VR虛擬實景安全培訓，通過虛擬實景技術，預先模擬危險情況，加強安全培訓，提高工人危機意識。

房協亦採用創新技術來提升質量監控，當中的「組裝合成」建築法 已在沙田乙明邨松悅樓使用。該技術使用了建築信息模擬和數碼工程監督系統虛擬現場，評估地盤安全指數。房協亦和香港應用科技研究院合作，進行系統監測，例如監測天秤金屬組件是否出現疲勞問題。另外，房協亦聘請專責重型建裝的工程師和工程顧問，制定相應的方針和風險評估，以減少發生工業意外。

楊啟裕指，現推出行「安全支付計劃」，由房協劃定既定金額和承擔安全措施的開支，確保承建商有足夠資金推行安全措施，估計佔項目總成本比例不大，約0.4%至0.5%，以提升施工安全和建築效率。