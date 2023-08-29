8成受訪父母感育兒壓力大　專家指相關工作坊或書籍可改善

對父母來說育兒是充滿挑戰的工作，過程須背負巨大壓力。有研究顯示，近8成父母表示在培育子女時感到大壓力，並有99%受訪者誤解子女最需要父母不斷給予愛。前香港中文大學醫學院精神科學系教授兼主任、黃重光醫生JP，在今年7月12日至25日進行「你是輕鬆、快樂、成功的父母嗎？」的網上問卷調查，使父母自行評估在培育子女上的做法和壓力水平，共得到1185份回應，於今日（29日）發表調查結果，發現整體受訪者的平均分是4.75，屬中間偏低。

結果顯示，有8成受訪者在育兒上感到壓力，根據精神心理學分析感到壓力的父母，普遍未能和子女建立良好親子關係，從而承受負面情緒。黃重光表示，許多父母傾向不斷為子女付出愛，而忽略子女成長所需的安全感，然而，令子女感到安全才是最重要，只有安全感才可以令子女接受父母的愛，親子關係要建立在安全感上。其次，有84.9%的受訪者表示，希望子女不要輸在起跑線。黃重光指出，不能有擔心子女會遭別人比下去的心態，正確的想法是要贏在起跑線，應保持激發子女大腦可塑潛能的想法，從而培育子女。

研究顯示近87.3%父母認為孩子必經反叛階段，黃重光提到，反叛期的原因來自父母，亦顯示親子關係出現問題。因子女會吸取父母的價值觀、待人接物如生活習慣等做法，若父母以身作則灌輸正確的觀念，發揮潛移默化的作用，子女便不會出現反叛的行為。黃重光以專業知識和臨床經驗指出，每個人與生俱來都有避險功能，如父母對子女的成長發展過度緊張，並引起支配行為或負面情緒，此行為會令子女對父母產生恐懼，而出現逃避父母的行為，因此與子女相處時要提供足夠的安全感，才能建立良好的關係。

黃重光亦提到跨代親子關係的現象，有心理困擾、不快樂的父母在照顧孩子時，會衍生很多問題，例如把負面想法和心態傳給下一代，造成不快樂孩子現象一代傳一代的連鎖反應。黃重光建議，父母要正視精神心理健康的問題，先從了解壓力來源着手改善，平常可參加育兒工作坊或閱讀相關書籍，提升父母自己的心理健康，並掌握作為父母的心理之道，以改善親子之間的關係，減輕育兒壓力。