環團開舖推廣「裸買」　倡港府立法督促商家配合產品零包裝

食品、日用品的包裝近年愈來愈精美，但用完即棄變成廢物，增加堆填區壓力。有環保團體近年於沙田開立「裸買」概念店，鼓勵消費者自備容器購物，推動供應商提供無包裝商品。環團指本港提供「裸買」的店舖不多，促請港府海外做法，立法要求生產商及零售商提供「裸買」選項予消費者。

環團「綠領行動」旗下的「裸買」概念店「綠領駅」，食物、醬油類商品均以一個個透明膠盒或玻璃桶子裝着，顧客可按需要夾貨品，放進自備的膠盒、罐子後，按量付款。團體提到，店舖的顧客量逐步上升，由去年7月至上月錄得6,306人次光顧，較2020年10月至2021年10月的3,930人次，上升約60%。

綠領行動總幹事何漢威表示，社會上逐漸開始形成「裸買」風氣，可惜眾多商戶指缺少供應商提供「零包裝」商品，例如有超市稱「香港只有700萬人口，供應商點會為我哋改變生產線？」但他認為小店亦能說服供應商，改變作業模式，支援「裸買」文化，「難道真的要等到聯合國推出措施，才能改變商家的生產線？」

何指，歐洲國家已訂立減少包裝廢物的目標，其中法國目標於今年內有5%商品需採用可重用包裝。他促請港府考慮立法，督促商家減廢，不只是「去飲管、走餐具」。

該裸買店供貨商之一的均香餅家東主「江仔」表示，生產線的變化只是將原本獨立入袋的步驟，改成放入紙皮箱內的大膠袋，更稱包裝成本能夠減少約10%，但合桃酥等較脆的餅或許「撞一撞就碎」，需特別小心運送。但他指於一般店舖現時較難「全面裸買」，因為眾多客人買餅送禮，需等待客人主動要求，或政府規管，才有望改變。

環保署表示，正為特定行業擬訂指引，提供日常營運如何避免使用包裝物料的實用貼士，亦已於去年發布超級市場及雜貨店業的實用指引，包括為合適的指定產品推行「裸賣」，今年會就物流業及電子商貿業推出實用指引。