東方日報A1：港樓怕辣難有活水　股市殘須減印花稅

中港經濟雙雙滑坡，內地日前「出招」救市將A股印花稅減半，試圖吸引外資做好滬深股市。反觀本港卻不進則退，高港股印花稅和樓市「辣招」稅令港股港樓雙殘，惹來滿城愁緒。議員及學者批評港府前年為增加庫房收入而將港股印花稅率上調30%，做法欠周全考慮，又擔心現時中港兩地股市交易成本差異擴大，可能削弱港股對「北水」的吸引力，促請港府減收港股股票印花稅，激活市場。

港府日前表示，成立小組專責研究如何增加港股流動性，包括下調股票印花稅。有學者昨日在電台節目表示，減股票印花稅能激活市場，令更多人參與及吸引更多企業來港集資。他指，本港有不少基金進行高頻率及大量交易，現時高股票印花稅令其交易成本大大增加，批評前年港府將股票印花稅增加30%是欠缺周全考慮。

學者認為，股票印花稅不應作為港府收入主要來源，反之減收股票印花稅激活資產市場，帶出連鎖效應，反而會增加其他庫房收入。他促請港府效法內地將股票印花稅減半。

立法會財經事務委員會委員吳傑莊亦在電台節目表示，港股近期表現萎縮，每日成交量曾不足1,000億元，當中與股票印花稅高有關。他指，現時內地股票印花稅已減半，本港更加有需要跟隨調整，否則兩地印花稅差距擴大，將削弱「北水」買賣港股意欲。他促請港府在不影響稅收及公共財政下，減免股票印花稅，以提升股票交易量。另外，他亦建議港股取消每手固定股數，改為可每股買賣，提高股票市場流動性。

經民聯議員林健鋒亦建議港府下調股票印花稅，由0.13%減至0.05%，從而鼓勵交投和激活股票市場。另一名經民聯議員龍漢標則促請港府盡早有序為樓市「撤辣」，樓價1,000萬元以上住宅物業先行，增加盤源，重建置業階梯。

資料顯示，港府為了增加庫房收入，2021年將股票印花稅率上調30%，由相當於每宗股票交易金額的0.1%提高至0.13%。當時證券界已憂慮上調股票印花稅將會影響港股成交。結果一如預期，近兩年股市成交萎縮，今年首7個月港股日均成交跌至1,136億元，其中6月份日均成交只有998億元。過去業界不時促請港府調低股票印花稅，冀能刺激港股成交量。

更多新聞，請瀏覽東方日報網頁：