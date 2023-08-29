港股票印花稅率　高內地A股逾4倍

港府2021年在一片罵聲下把股票印花稅稅率，由0.1%大幅上調至0.13%，由於買賣雙方都要繳交，如果買賣雙方的總稅率來看，實際上高達0.26%，高過鄰近主要競爭對手新加坡。放眼全球主要股市，香港的股票印花稅稅率恐怕只低於英國；比內地A股印花稅昨日調降生效後的0.05%，更高出超過4倍。

眼見港股的市場流動性愈來愈差，港府近日終於決定着手研究改善方法，惟沒有正面回應會否順應證券業界的要求，下調股票印花稅。不過，財經事務及庫務局局長許正宇上月初回應議員提問時曾指出，下調不一定能夠刺激市場交易額，又謂如果按2022至2023年度股票交易印花稅實際收入作出估算，把稅率還原到0.1%，將令庫房少收123億元，佔該年度總收入約2%；若與美國看齊即全面撤銷徵收，更少收531億元，庫房將失去9%的收入。對於估計要用5,800億元來發展交椅洲人工島填海項目的港府而言，未必會捨棄這項稅收。

港股市場流動性低，上市資產無法取得好的估值，企業進行資本融資亦不容易，久而久之，惡性循環，「水盡鵝飛」，正是如今港股市況的寫照。值得留意的是，今年港股已經有超過10家上市公司的大股東提出將公司私有化的建議，原因包括流動性低降低公司的吸引力，以及繼續支付維持上市地位的各種成本，漸漸變得無意義。說到底，港府施政作風向來有欠積極，無論撤銷樓市辣招稅抑或降低股票印花稅，都充耳不聞；若非內地出「組合拳」活躍資本市場，恐怕港府仍是繼續消極地「以不變應萬變」。

港股交投變得疏落，印花稅率偏高是其中一個原因，對高頻交易更猶如趕客。環顧區內，馬來西亞當局上月就將股票印花稅稅率由0.15%還原至0.1%，並明言希望透過減低證券的交易成本，鼓勵企業上市，並照顧到對收費敏感、買賣頻率較高的散戶，可減省交易開支，長遠提高交投。其他市場都在積極變招搶資金，試問港府還有藉口繼續躺平不作為嗎？