將軍澳首個公眾街市約140個攤檔　最快2028完工

將軍澳人口愈來愈多，惟區內未有公眾街市。根據政府提交西貢區議會的文件顯示，將於將軍澳67區、寶邑路與唐賢街交界的用地興建一幢聯用大樓，提供公眾街市、醫療及健康設施、社會福利設施、公共教育設施、政府辦公室及公眾停車場等，以滿足區內居民需求，項目預計最快於2028年完工。其中街市將佔地3層，提供約140個攤檔。

擬建聯用大樓佔地約6000平方米，將會興建一幢樓高約13層及有兩層地庫的大樓。其中地下至2樓佔地共3層為公眾街市，提供約140個攤檔，包括71個大型攤檔，60個小型攤檔、2個活家禽攤檔和10個熟食攤檔。

為提升環境衞生水平，街市採用一系列減低病毒傳播風險的設計，布局會考慮行業分流，以及在適當地方分隔及安裝隔網以減低鼠患風險。街市亦設有獨立儲存室，以暫存在清晨時分送達街市的豬隻屠體，也會適當地應用創新科技，包括智能檢測排水系統和綜合樓宇管理系統。街市亦會加入「地方營造」元素，例如中庭位置將設有多用途空間供舉辦各式街市推廣和節慶活動，以及在街市1樓和2樓設有綠化平台。

聯用大樓外設有101個公眾泊車及34個政府泊車位，亦有不同社福設施，包括長者鄰舍中心、長者日間護理中心、殘疾人士地區支援中心、家長／親屬資源中心、到校學前康復服務辦事處、展能中心、捐血站、西貢地區康健中心、兒童體能智力測驗中心、母嬰健康院、皮膚科診所。

綜合大樓項目的「設計及建造」工程合約已於今年3月進行招標，預計在今年9月中大致完成合約的審批工作，並計劃在2023年第4季向立法會申請撥款，在獲得撥款後隨即開展建造工程，項目預計最快於2028年完工。