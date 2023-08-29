港大物理學者研谷光電子學　奪中國物理學會黃昆物理獎

香港大學理學院物理學系講座教授姚望，獲頒授2022-2023年度中國物理學會黃昆物理獎(固體物理和半導體物理)。姚近年來的研究聚焦於二維材料及其轉角堆疊結構中的量子自由度，其與合作者提出的谷光學選擇定則、谷霍爾效應、谷磁矩等概念使能谷的多樣化調控成為可能，引領了谷光電子學的研究，並在轉角二維半導體中提出了摩爾激子的概念。

姚望於2001年在北京大學獲得學士學位，並於2006年在加州大學聖地亞哥分校獲得物理學博士學位。他於2008年9月加入香港大學物理學系，現時為物理學系講座教授。他的研究領域主要涵蓋與固體材料中的電子內部量子自由度相關的物理現象，目前尤其關注於二維材料及其異質結構中的自旋和能谷物理。他的工作開創了一個重要的研究方向「二維材料中的能谷光電子學」，旨在利用電子的能谷量子自由度來革新光電子器件的功能。

2018至2022年期間，姚連續被全球知名數據分析機構科睿唯安評選為「年度最廣獲徵引研究人員」之一。此外，他在物理學領域的傑出成就和貢獻獲得多個著名獎項的肯定，其中包括2021年的科學探索獎和仁科紀念基金會頒發的仁科芳雄亞洲獎、2014年由全球華人物理與天文學會頒發的亞洲成就獎、由香港裘槎基金會頒發的2013年裘槎前瞻科研大獎和2020年裘槎高級研究學者、2021年研資局高級研究學者，以及由香港大學頒發的2012-2013年傑出青年研究學者獎和2014-2015年傑出研究學者獎。他亦入選美國物理學會會士、美國光學學會會士。

黃昆獎是紀念以已故中國物理學家、中國半導體物理先驅黃昆教授而命名，目的是表揚和獎勵在固體物理和半導體物理領域取得傑出成就的物理學者。該獎項由中國物理學會每2年頒發1次，每次最多授予2位傑出人士。