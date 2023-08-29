東華三院8.30賣旗日　宣揚「行善巨人」精神

東華三院作為全港歷史悠久及規模最大的慈善機構，一直以服務市民為本。今年賣旗日以「行善巨人」為主題，於8月30日（星期三）上午在全港各區舉行，逾萬名義工走入社區賣旗籌款，善款全數用於支持該院的社會福利及教育服務發展。東華三院主席韋浩文表示，今年邀請了本地藝術家設計了一套4款數碼龐克風格（Cyberpunk）的紙旗，讓大家做善事之餘，通過創新的紙旗創作，加深市民對東華三院品牌和服務的認識。

東華三院一直與時並進，為了令更多市民，特別是年輕一代加深認識到東華三院的服務，由9年前開始，東華三院就夥拍年輕插畫師，以充滿趣味和創意的紙旗設計，吸引大家關注賣旗日。今年賣旗日主題是「行善巨人」，象徵東華三院過去153年來，守護市民的不同服務需要，未來亦會繼續服務大眾，同時該院亦希望行善之志廣而傳之，推動人人成為「行善巨人」，攜手助人、樂善好施。今年4款紙旗設計獨特，本地藝術家歐陽俊禧（PureHay）發揮了其擅長的數碼龐克風格，以充滿個性的手法介紹了該院轄下的醫療服務、教育服務、社會服務、歷史文化保育與公共服務，以巨人形象表達了該院在各服務上盡心盡力。

在4款紙旗設計中，韋浩文主席最喜愛教育和社會服務的紙旗設計，認為特別富有衝勁與活力。他分享：「教育服務紙旗象徵東華三院如同『巨人』，多年來持續提供多元化的教育活動和項目，豐富學生的學習經驗；而社會服務紙旗中，東華三院作為『行善巨人』，不斷推動社會共融和可持續發展項目，積極為年輕一代創造理想的青年發展空間。」兩款紙旗均與青少年息息相關，該院一向投放大量資源在教育與社會服務，積極推展「全人教育」，如舉辦各式活動包括國內外的學生交流活動、STEAM主題教學活動等，鼓勵學生在不同的範疇追求卓越；同時，東華三院亦積極為青年人及特殊需要人士提供各類社會服務支援。

而東華三院行政總監蘇祐安則表示4款紙旗皆能夠表達到東華各服務的特點，但他亦有喜愛的款式：「我自己就喜歡歷史文化保育和公共服務的代表紙旗，東華三院文物館是香港法定古蹟，糅合中西方的建築特色，在紙旗入面化身為巨型機械人，與『行善巨人』一同守護香港傳統文化及推動歷史文化傳承的年輕化，非常有意思。另一心水是醫療服務代表紙旗，突出了東華三院中西醫療服務並行，以及東華三院的慈善之心。」現時生活中，不論是老中青都會大量接觸互聯網及虛擬數碼資訊，此次紙旗畫面充滿打機未來感，突出了東華三院服務與時並進、充滿創新活力的形象。

每年東華三院賣旗日都有許多義工鼎力相助，今年招募的義工更預計多達12,000人，當中包括來自東華三院55間屬校的學生義工、以及超過110間企業及團體響應支持，身體力行參與善舉。善款將支持該院各項社會福利及教育服務發展，為弱勢社群送上溫暖和希望。韋浩文主席亦向各位義工加油打氣，他表示：「好多謝各位義工加入成為『行善巨人』的一分子，我相信今年的善款會再創佳績，更上一層樓。」而東華三院董事局及冠名贊助人已贊助各項籌募活動的直接開支，東華三院不會從活動籌得的公眾善款中扣除行政費用，確保公眾善款全數撥用於該院轄下服務。

大家除了可買旗支持活動，今年該院於社交媒體更推出了一系列互動帖文和遊戲，以增加年輕人對賣旗活動的關注。參加者只要參與互動投選或問答，即可獲由PureHay設計的WhatsApp貼圖一套；該院亦推出了兩款AR濾鏡遊戲，參加者只需透過濾鏡拍出有趣影片或相片，標註@tungwahgroup及把帳號列為公開分享，如其內容獲該院揀選作轉發，可獲精美限量版紀念品，包括帆布袋、掛頸卡套和摺疊水瓶。詳情請關注該院社交平台（Instagram/Facebook @tungwahgroup）。