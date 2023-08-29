疑因「開漏藥」致病婦肝衰竭亡　兩涉事醫生獲撤銷誤殺罪

身為乙型肝炎帶菌者的兩女母親鄧桂思，2017年因腎病到聯合醫院覆診，惟該院兩名醫生疑因「開漏藥」，導致鄧婦出現急性肝衰竭，轉往瑪麗醫院兩度換肝後於同年死亡。醫務委員會前年裁定該兩名醫生專業失德，被判除牌但獲緩刑。今年1月涉案兩名醫生被落案起訴各一項誤殺罪。案件今（29日）在東區裁判法院再提堂。控方表示，經考慮後決定申請撤銷控告針對兩名醫生的誤殺罪，主任裁判官徐綺薇最終批准控方申請。

兩名被告分別是50歲的林治崑及45歲的陳小劍，兩人均報稱任職醫生。林被控於2017年1月20日與2017年8月26日之間，首尾兩日包括在內，在香港非法殺死鄧桂思。陳則被控於2017年2月17日與2017年8月26日之間，首尾兩日包括在內，在香港非法殺死鄧桂思。

據控方今表示，在考慮《刑事檢控守則》及作多次覆核後，決定申請撤銷涉案的2項誤殺罪。辯方表明不反對申請，裁判官最終批准控方申請，撤回涉案被告的誤殺罪，至於訟費方面，則以書面形式處理。

案件編號：ESCC 98/2023