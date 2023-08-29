打擊$2乘車違規行動屆滿　2個月查1780人　僅揪1懷疑違規

政府自6月起聯同各公共交通營辦商高調打擊違規使用2元乘車優惠，行動於上周屆滿，為期兩個月。然而，政府回覆傳媒查詢時指，截至上周五(25日)共查核近1,800名乘客後，僅發現一宗懷疑個案，正由執法部門跟進。而值得留意的是，該宗個案為上月4日轉介至執法部門，表示當局查票兩個月，實際上只在最後數半個月查到一宗懷疑個案，成效備受質疑。而港鐵6月25日起上調違規使用2元車費優惠附加費，至上周五的兩個月內發現842宗個案，較上調費用前一個月減約35%。立法會議員形容政府事倍功半，行動有如「大龍鳳」。

由運輸署職員、公共交通營辦商職員及外判保安員組成3人小隊的行動，在全港專營巴士及小巴路線、渡輪線查票。行動包括高調和突擊巡查，巡查小組於繁忙和非繁忙時段在總站及車上沿途監察乘客付車費，至上周五查核了超過500條專營巴士、小巴、居民巴士路線及渡輪航線約3,230個班次，查核了約1,780名懷疑不合資格使用優惠乘客，發現絕大部分均為守法合規使用，有一宗懷疑個案正由警方跟進，運輸署未有透露過往兩個月行動涉多少人手及成本。

議員田北辰指，早就預計到行動僅為一場「大龍鳳」，他預期高調巡查結束後違規情況或故態復萌。至於港鐵行動，他則認為違規宗數僅減35%，未達7至8成仍然不理想，反映罰則仍不夠重，建議提高罰則到2000至3000港元。