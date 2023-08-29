今年第2季增93人染愛滋病毒　逾4成經同性或雙性性接觸

衞生署衞生防護中心今日(29日)公布，今年第2季接獲93宗感染愛滋病病毒新增個案。新增的個案涉及72男21女，其中41.9%(39人)透過同性或雙性性接觸受感染，33.3%(31人)透過異性性接觸受感染，3.2%(3人)透過注射毒品受感染，餘下20宗個案的傳播途徑因資料不足而暫時未能確定。自1984年以來，本港愛滋病病毒感染呈報個案累積至11,830宗。

新增個案的4個主要呈報來源分別是公立醫院、診所及化驗所(47宗)；私家醫院、診所及化驗所(12宗)；衞生署愛滋病服務組(11宗)及衞生署社會衞生科診所(11宗)。此外，81.5%(75名)新增感染者已到衞生署或醫院管理局轄下的愛滋病專科服務接受治理。

愛滋病個案方面，季內新增24宗，透過同性或雙性性接觸受感染及透過異性性接觸受感染，分別各佔45.8%(11宗)，有4.2%(1宗)透過注射毒品受感染，餘下1宗個案的傳播途徑暫未能確定。該季最常見的愛滋病界定疾病仍然是肺囊蟲肺炎。自1985年以來，本港愛滋病確診呈報個案累積有2,441宗。衞生防護中心發言人表示，性接觸仍然是最主要的愛滋病病毒傳播途徑，市民應恒常及正確使用安全套，以減低感染愛滋病病毒的風險。