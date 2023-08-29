涉2019年旺角聚集被控非法集結　保險經紀認罪今判囚14個月

2019年9月有示威者於旺角警署外聚集，期間一名操普通話男子疑被「私了」，一名男子懷疑涉案被捕。他早前承認非法集結罪，今（29日）在西九龍裁判法院被判入獄14個月。裁判官指，雖然沒有證據顯示被告有預謀，無用武器，但事主是無辜路人，他無故被包圍動粗，被告更主動施襲，目無法紀，行為涉仇視和霸凌，危害公眾秩序之餘，更破壞香港國際形象。

27歲被告葉子健，報稱任職保險經紀。他被控於 2019 年9月2日，在旺角通菜街 230號，與其他身份不詳人士參與非法集結。辯方今進一步求情指，被告起初是以為有記者受襲，想阻止施襲者離開，才加入包圍事主。事件令事主對香港產生負面印象，被告感抱歉。不過，裁判官表示被告主動施襲，不接納被告說法。

案情指，當日約百人在旺角警署附近聚集，至晚上11時許，操普通話的姓董男子沿彌敦道步行回家，期間遇上堵路，有人要求他叫政治口號，並用手機拍攝，之後群眾開始包圍董，有人責罵及襲擊董，被告亦加入拳打腳踢。被告當場被捕。事主身體多處受傷，需送院治理。

案件編號：WKCC1637/2022