政Whats噏：無視紅光照衝燈　陳紹雄倡立法禁低頭族過馬路玩手機

運輸署早前喺行人過路安裝新到輔助裝置(紅燈裝置)，令整體行人「衝紅燈」嘅數字減少約四分之一，但未能令議員信服，對成效存疑。議員陳紹雄今日(29日)實地視察過，仲建議當局可借鑑內地經驗，考慮立法禁止「低頭族」過馬路玩手機。

陳紹雄同運輸及物流局官員去咗銅鑼灣波斯富街/富明街過路處，實地視察行人過路燈紅光投射裝置。佢話現場所見，仍有唔少行人無視「紅光」而亂過馬路，而佢過往亦收到唔少市民反映，「紅燈裝置」喺日間因為日照問題毫不顯眼，唔少行人忽略紅燈嘅存在，未能起警示作用。

當局預計明年底前在總共100個地點完成安裝，而估計每組裝置約需6萬多港元，視乎現場環境的複雜程度，部分地點嘅安裝費用或會更多。陳紹雄話政府斥巨資喺全港安裝輔助裝置，值得關注呢套裝置嘅成效係咪物有所值？佢亦向運流局官員查詢政府委託嘅顧問公司所做嘅成效評估，係咪具成本效益？但要等當局提供進一步資料。

「低頭族」無視「紅光」照衝燈，睇嚟淨係提醒並唔夠。 陳紹雄就當面同在場嘅官員依家內地多個城市，例如浙江溫州、嘉興、杭州、寧波同福建廈門等地，都已經立法禁止過馬路時低頭睇電子設備，違者將處以罰款，佢亦建議政府借鑑府不妨借鑑內地經驗，考慮立法將過馬路玩手機的「低頭族」同亂過馬路者一視同仁，一律罰款2,000港元，避免造成安全隱患。