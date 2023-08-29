觀塘工廈商戶違契出售食物　負責人促檢討過時條款

位於觀塘駱駝漆大廈第三座的「光榮米線」被地政總署指違契，要在今日(29日)限期前糾正用途，否則署方將把警告信送交土地註冊處註冊在案，或令相關單位被「釘契」。然而，由於同一幢工廈內食肆立林，有意見批評地政總署執法行動，有機會扼殺同類食肆生存空間。

「光榮米線」負責人今日在一個電台節目訪問中表示，該店目前已經結業，聲稱選擇在駱駝漆大廈開業前，並不知道大廈內不可以有食肆，而在去年12月開業前曾經向食環署申請食物製造廠牌照，期間協助他們處理發牌申請的顧問發生問題兼「走佬」，及後再向署方申請「臨時牌照」，惟在開業後不久即收到地政總署的信件，指店舖即使取得食物製造廠牌照，亦不能夠在店內出售食物及有錢銀交易。負責人指，曾經建議透過網上交易解決有關問題，惟獲地政總署告知並不可以。

負責人續稱，知悉領有食物製造廠牌照的店舖，只可以進行外賣，不可以在店內設座位，惟承認曾持心存僥倖態度經營；而地政總署的人員在上月底到店內以「放蛇」方式突擊檢查，當時他的店舖內有其他食客，當店員詢問「想吃甚麼」時，地政總署人員隨即表露身份，並要求拍照取證，及至本月3日就收到署方信件，要求在今日限期前糾正違規用途，還原為「倉庫或工業用途」，否則會向單位進行「釘契」行動。

現時在工廈區領有食物製造廠牌照而經營食肆的店舖，該負責人指自己10多年來都有去駱駝漆工廈「行街食飯」，一直不清楚該處不可經營食肆或零售店，指同類的違規情況已遍布全港，反問是否全港工廈都面臨同一問題；亦質疑用作規管工廠食堂總面積，不得超過工廈總面積一定比例的條例已經過時，促請當局檢視相關條例。

香港餐飲聯業協會會長黃家和就建議，政府可以調整工廈設置食肆的面積比例，指現時法例只容許每棟工廈預留不多於10%的樓面面積作為工廠食堂，舉例一棟大廈有10萬呎地方，就只可以容許有1萬呎地方做食堂；他認為比例可以作出調整，指政府多年前推出活化工廈措施，應按實際需求作出修訂，容許放寬比例，亦希望政府可因時制宜，放寬容許能有多些食堂在工廈經營。