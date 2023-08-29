政Whats噏：容海恩陳家珮等3議員退場　立會好聲音會否腰斬？

建制派「班長」議員廖長江日前為一眾議員發出「溫馨提示」，話如果議員從事在立法會以外活動比較活躍，相關嘅報道多過議會嘅工作，會令人覺得係不務正業，令人關注嚟緊嘅「立會好聲音」會唔會受班長言論影響而腰斬，有參加相關演唱會嘅議員就話活動如常舉行，但亦有議員不排除會退場。

容海恩、何敬康同陳家珮就喺社交平台貼文，話討論過有關「立會好聲音」表演事宜，經討論後，佢哋決定今次唔會參與表演節目，希望市民多聚焦喺佢哋嘅議會工作。

據聞，主辦方仲諗緊諗緊搞唔搞，因為「日日咁寫法」壓力好大，認為再咁落去都無乜意思，預計今日內會有結果。而有參加嘅議員都話尊重主辦方決定。

有13名議員將於「立會好聲音」演出，而參加者之一嘅管浩鳴(管牧)話好聲音會繼續搞，因為呢個都10.1活動，所謂「立會好聲音」都係借之前大熱嘅節目「中年好聲音」做嘅「Gimmick 」，加上自己都係憑良心自己做，又唔係年年搞，人地點講冇辦法，「臨時唔搞仲奇怪」，而目前仲未收到有人想退場。佢解釋，點解自己會唱歌係因為一開始係地區活動有唱歌助興，雖然覺自己唱得唔太好，但純粹係諗住娛樂下街坊。

管牧認為班長嘅言論唔係針對佢哋嘅活動，因為佢哋又唔係唔做其他嘢淨係掛住唱歌，當然唔好，自己亦唔係咁，但有時做地區活動，人哋叫你唱，有時都比較難推，加上唱歌都主要係街坊聯誼性質嘅。被問到會唔會因為社會關注度，「立會好聲音」會搞得無咁誇張，佢話其實本來嗰模式都唔鋪張喎。

另一個參加者李鎮強就話呢個活動都係做開心嘢。被問到會唔擔心自己畀人同班長嘅說話扣連，佢話「好多嘢都可以扣連」，呢個活動又唔係食飯飲酒，仲要係免費派飛畀市民參加。雖然係咁，但佢話自己都會同班參加者傾下睇吓佢哋點睇。

不過，其他有參加嘅議員就向東網講，本來活動係想為社會帶正能量，「本意係好，但依家同預期效果可能唔同」，觀感唔同咗可能要再諗諗點處理，仲話「唔排除會退場」。

早前黃大仙民政專員黃智華延開多席嘅歡送晚會，惹嚟各方嘅批評，令人關注政界人士日常嘅一言一行。未幾，就爆出班長對一眾議員嘅「溫馨提醒」，當中有幾句講到，如果市民經常見到議員頻繁參與各種飲宴同一般應酬，或者出席各種娛樂活動或開幕儀式、打卡，出場比出席會議多，跑場比跑區多，冇實質嘅工作成果或表現，會認為議員沒有盡忠職守，浪費公帑，立法會難以有信譽。

同時又提鶝如果議員從事議會以外活動，好似舞蹈、唱歌、演藝活動、體育活動等嘅頻率比較活躍，有關報道比立法會工作更多，市民自然可能會覺得係不務正業，要求議員留意呢啲問題喎。