教聯會倡暫緩合併學校　促師資培訓加入正向心理學

本港目前有多所學校面臨「殺校」危機。教育工作者聯會就新一份施政報告提出共10項建議，其中建議教育局要在不縮班前提下採取彈性措施，應對學齡人口下跌。副會長、議員鄧飛指，若按照當局於2019年進行的人口推算，本港今年學生數目理應「插水式」下降，但因應疫情復常及各種輸入人才計劃實施，學校報讀人數反而上升，故建議當局重新做好學生人口規劃，亦應暫緩學校合併重置計劃。

教聯會又指，持續多年的疫情對青少年成長及社交發展等方面帶來不少影響，建議政府有系統推行正向及生命教育，在師資培訓加入正向心理學，亦要持續改善學生輔導服務，以及增加精神科資源。至於津貼方面，教聯會主席黃錦良指有部分學校反映，當局於上年度提供的近16萬港元資助，未能滿足舉辦更多交流活動，促提供更多津貼。

此外，教聯會建議檢視大學校長遴選及聘任機制，並檢討《基本法》訂明的院校自主，至今是否仍然適用。身兼教聯會會長的議員劉智鵬指，大學校長及教職員的工資都是出自公帑，遴選及聘任機制要有足夠透明度，並被公眾接受。另教聯會促政府盡快立法推行愛國主義教育。