涉去年6月九龍及荃灣多處塗鴉　3男女認刑毀罪　押後至9.21判刑

去年6月3日至4日，3男女涉嫌於新界九龍多處地方，在公共服務設施噴上「六四」字樣。3人共被控12項刑事毀壞罪，案件今（29日）在西九龍裁判法院再提堂。3人承認共8罪，其餘控罪獲控方撤回。裁判官將案押後至9月21日判刑，期間為被告索取背景及社服令報告，另下令各被告支付417港元予香港政府，作為清潔費賠償。3名被告續准保釋。

3名被告同樣是22歲，他們分別是楊源碩（男，舞台工人）、吳嘉倩（女，舞台工人）及陳鈺喬（女，售貨員）。其中楊及吳是情侶關係。3人承認的共8項控罪指，3人於2022年6月4日，分別在九龍石硤尾街、鴨寮街、黃竹街、荔枝角道、上海街、砵蘭街、咸美頓街、彌敦道、豉油街及花園街附近損壞他人財產，即5個電源箱、1部偵速攝錄機、2個停車收費錶、3支燈柱、2個郵箱、2支交通燈柱及2個垃圾桶。

案情顯示，執法部門在2022年6月3日至4日，發現多處被噴上「六四」字眼，展開調查，翻查閉路電視片段，發現各被告曾在凌晨時分，手持噴漆及用模具，並在上述物品上噴漆。執法部門先後在去年6月4日至9日拘捕3名被告。調查顯示，吳嘉倩曾傳訊息給楊源碩，說「我想六四前一日，噴六四噴到周街都係」。

案件編號：WKCC2520/2023