紅館墮屏案涉串謀欺詐　藝能工程2人否認控罪　排期明年10月開審

男團MIRROR去年7月28日的紅館演唱會發生意外，兩名舞蹈員被懸掛半空的巨型屏幕飛墮擊中，其中「阿Mo」李啟言目前仍在接受治療。事後演唱會工程總承辦商藝能工程被揭涉嫌虛報屏幕重量，該公司3名職員被控串謀欺詐，案件今（29日）於區域法院再提訊。首兩名被告表明打算否認控罪，法官遂排期於明年10月16日開審，預計審訊18天，控方將傳召21名證人，包括兩名專家證人。至於第三名被告則稱需時考慮答辯，法官把其案件押後至今年11月9日再訊。

3名被告依次是吳凱瑩（41歲、項目經理）、林志華（60歲、工程統籌）及梁耀祖（48歲、項目經理），同被控一項串謀欺詐罪，及一項屬交替的欺詐罪。串謀控罪指他們於2022年5月19日至7月25日期間，包括首尾兩日，在香港，串謀向康樂及文化事務署經理，訛稱兩個負重表內註明的各項設備重量為實際重量，以誘使署方經理允許「MIRROR. WE. ARE. LIVE CONCERT 2022」的演唱會繼續舉行。

屬交替控罪的欺詐罪，則指各人作出上述行為，以使署方允許上述演唱會繼續舉行，導致 「藝能工程有限公司」獲得利益，或導致康文署蒙受不利。各被告續獲准擔保外出，保釋條件包括不得與控方證人討論本案案情，及定期到警署報到。3人在保釋期間不可離港，除林志華獲准於指定日子離境工作。

案件編號：DCCC 291/2023