啟德碼頭交通改善措施「還原」　3條免費穿梭巴士明起取消

啟德郵輪碼頭對外交通長期不足，今月初載有約5,500人的海洋光譜號訪港期間，大批旅客炮轟無車出市區。就港府及碼頭營運商月內推出多招「補鑊」，惟文化體育及旅遊局、旅遊事務署今（29日）提交最新文件顯示指，政府認為不應長期介入碼頭的營運，並長期使用公帑處理郵輪乘客來往碼頭的交通安排。隨着碼頭營運情況恢復穩定，政府將逐步把碼頭交通管理和服務的加強安排，交回碼頭營運商或郵輪公司負責。其中，早前增設3條往來尖沙咀、金鐘和旺角的免費穿梭巴士明起（30日）將會被取代，改為向郵輪旅客以優惠價格提供相關岸上行程和交通接駁服務。

文件又提到，早前增設3條免費專營巴士服務，包括前往港鐵啟德站的22R、往尖沙咀的20R，以及往鐵港觀塘站的25R，當局指將會繼續審視付費安排，以期在短期內恢復收費。當局另計劃於今年第4季開辦20X循環巴士線，由郵輪碼頭往來尖沙咀。

另外，為鼓勵的士前往碼頭載客，碼頭早前向到場的士派發50港元石油氣優惠券，惟有業界反映安排混亂，甚至「人等車」情況最終變為「車等人」。當局交代，名勝世界壹號今月9至20日停泊期間，每個航次派出152至225張石油氣優惠券，每個航次約400人乘坐的士離開，等候時間不超過5分鐘；海洋光譜號今月19日訪港當日，並派出109張50港元石油氣優惠券，約325人乘坐的士離開，乘客不需排隊等候。當局又指，8月9日至20日7天交通改善措施支出約59萬港元。政府會按與碼頭營運商簽訂的租約條款，以及過去的工作安排，決定各方最後應支付的開支。

當局又指，每一個靠港郵輪航次的交通需求，會因應其乘客量、乘客的來源地、乘客岸上觀光安排等而不盡相同。政府會責成碼頭營運商加強統籌角色，與郵輪公司、交通服務營運商和旅行代理商等，就每個航次的上落船安排緊密溝通，「量身訂造」規劃和安排，確保足夠的交通服務，並向政府就每一個航次提交計劃及處理相應支出，例如自行承擔開支、向郵輪公司或乘客收取費用等。當局亦會引用租約條款，向碼頭營運商就交通安排訂立更具體的績效指標，以確保改善措施能持續落實。