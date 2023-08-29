涉呃佣金花紅逾75萬元　保險公司4名前職員被起訴

廉政公署揭發1名保險公司前區域經理及3名不同職級的下線代理，涉嫌訛稱多份投保申請由最低職級的下線代理經手處理，串謀詐騙該保險公司佣金、上線佣金及花紅共逾75萬港元。4人今日(29日)被落案起訴，已獲准保釋，本周四(31日)在東區裁判法院應訊，以待控方申請將案件轉介區域法院答辯。

被告許藝馨(59歲)為富通保險有限公司前區域經理，黃鳳儀(64歲)及余尚偉(38歲)為富通前營業經理，周靜文(31歲)則為富通前保險代理，同被控一項串謀詐騙罪名，違反普通法。4名被告涉嫌於2020年7月至9月期間，一同串謀詐騙富通，不誠實地訛稱32份由周靜文任經手代理人的保單確實由相關保單持有人申請投保，致使富通批出該等保單並發放相關薪金、佣金及花紅。

廉署調查發現，在客戶提出該等投保申請時，周靜文並不在香港。此外，大部分涉案保單持有人均對有關保單不知情，亦沒有申請投保，有關保單最後亦「斷供」。如富通知悉周靜文並非該32份投保申請的經手代理人或該等申請載有虛假資料，便不會批出有關保單，亦不會向4名被告發放佣金、上線佣金及花紅共逾75萬港元。