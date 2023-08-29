馬鞍山火燒人案　夫婦現場喧嘩擾亂秩序罪成　官判即時入獄5周

馬鞍山一名男子於2019年11月遭人淋易燃液後點火焚身，一對夫婦被指身處現場圍觀及喧嘩，被控公眾地方作出擾亂秩序行為罪，審訊後獲判無罪。律政司不服裁決上訴，結果高院判上訴得直，裁定案件須發還原審裁判官重新考慮。裁判官今（29日）在東區裁判法院裁定兩名被告罪名成立。辯方表示會就定罪及判刑提上訴，故申請保釋等候上訴。惟裁判官認為沒有合理可爭辯之處，拒絕辯方申請，兩人須即時服刑及入獄5周。

兩名被告分別是陳海雲（35歲）及鄺耀文（41歲），二人為夫婦。裁判官今日裁決時指，事發當日屬反修例運動高峰期，片段顯示，當時有在場人士情緒高漲，被告的喧嘩行為，能造成其他人破壞社會安寧的實際或迫切風險，相當可能導致他人使用武力，考慮到控罪屬預防性質，裁定控方已在毫無合理疑點下舉證，判兩名被告罪名成立。

控方案情指，事發於2019年11月11日，男子Ｘ因喝斥黑衣人破壞馬鞍山港鐵站，遭黑衣人毆打，及後黑衣人逃去，Ｘ則留在馬鞍山廣場的行人天橋上與圍觀群眾互罵，陳被指當時大罵Ｘ：「返大灣區啦！」，鄺則被指斥Ｘ：「你走啦，中國人。×你老母！」然後就有人向Ｘ淋潑液體並點火。

案件編號：ESCC 2586/2019