影響兒童身心發展　議員促簡屋入伙前取締劣質劏房

有專家形容有劏房某程度是虐待小朋友。

房屋供應嚴重短缺，不少基層市民居於劏房。有工會今日（29日）舉行研討會，指兒童長期居住在劏房對成長不利，建議「告別劏房」，以及政府設立劏房住戶及業主登記庫，日後劏房租約需設有時限條款，家中有年齡低於16歲的租客，只可簽署2年租約。不過，有專家坦言現階段告別劏房並不可行，若然一下子取締會影響基層人士需要，建議當局處加重劣質劏房的刑罰，並保留部分衞生環境恰當的單位作過渡性安排。

據政府統計處2021年人口普查數據，港島、九龍、新界劏房戶分别有13.6%、62.4%24.0%，其中18.9%的住戶人口年齡為18歲以下的兒童。工會指近日天氣炎熱，劏房的溫度更比其他房屋高出4至5 度，而且隔音差、蟲鼠除處可見，形容情況令人擔憂，認為兒童獲得合適居所為基本權利，隨房屋供應增加政府有條件和義務令兒童率先告別劏房，要求當局定義劣質劏房，並在2025年簡約公屋開始落成入伙之時，完成全港巡查和優先取締劣質劏房。

該工會的議員鄧家彪指「長期住劏房對小朋友身心靈有影響」，建議當局設立劏房住戶及業主登記庫，找出住在劏房的兒童，相信做法並不困難，又指可透過學生地址和申請書簿津貼表格中尋找，同時要求屋宇署取締不安全單位，直言「無理由容許細路仔住喺不安全，不通風嘅地方」，並建議日後劏房租約需設有時限條款，家中有年齡低於16歲的租客，只可簽署2年租約。

被問及家中有年齡低於16歲的租客，只可簽署2年租約的建議，是否要求政府立法規管有16歲以下兒童的家庭不的入住劣質劏房，抑或建議政府提供指引，鄧稱現階段沒有確實方向。

港大醫學院兒童及青少年科學系臨床副教授葉柏強指，在極不理想的居住環境下，有8成小朋友會有發展遲延和智力發展遲延，而且患上抑鬱症風險會增加，而近日流感死亡的兒童有部分來自劏房，他形容，容許有劏房某程度是虐待小朋友。

事實上，社會討論改善劏房居住環境多年，唯一直未有寸進，香港建築師學會會長陳沐文認為香港無可能告別劏房，因為劏房在香港開埠以來一直存在，部分發達國家亦可能有，但若然劏房環境過於惡劣，不利小朋友正常成長，需要取替劣質劏房。不過，若然一下子取替會影響基層人士需要，建議政府加重對劣質劏房的刑罰，並保留部分衞生環境恰當的單位作過渡性安排。

在加重對劣質劏房的刑罰之外，香港都會大學人文社會科學院助理教授馬耀宗，建議當局應投放更多資源完善住屋需求，才完善置業階梯。