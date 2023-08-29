美國執法人員登港籍船盤查　華外交部提嚴正交涉

上海振華海洋工程服務有限公司旗下的香港籍「振華28」輪，據報上月在美國佛羅里達州杰克遜維爾港，遭當地海關及邊防局人員強行登船盤查。中國外交部發言人汪文斌周二（29日）在北京的記者會上表示，中方已就事件向美方提出嚴正交涉。

汪文斌稱，事件中「振華28」輪上部分船員個人電子設備遭收繳扣押，離美航行計劃被迫推遲，船方後續營運及船員工作生活受到影響。他強調這是赤裸裸的意識形態偏見和冷戰思維的體現，中方對此強烈不滿、堅決反對。中方敦促美方糾正錯誤做法，停止對中方赴美人員無理盤查滋擾，停止侵犯中方人員合法權益，停止打着國家安全旗號阻撓、破壞中美間正常人文交流和經貿合作，避免此類事件再次發生。

內媒上周三（23日）引述消息人士稱，美海關及邊防局人員登上「振華28」輪檢查時，採集船員人臉指紋等生物識別訊息，甚至盤問他們是否中國共產黨黨員、軍人或政府官員。此外，美方在未作任何說明、未出示任何書面文書的情況下，收繳並扣押部分船員個人電子設備，至今仍未歸還。「振華28」輪是一艘大型半潛船，由振華海服營運，振華海服為上海振華重工（集團）股份有限公司下屬的海洋工程服務子集團，主要從事海上運輸、海上工程安裝、海上風電開發建設及海上工程總承包等業務。