潘蘇通旗下公司未清還80億清盤　債權人開會無共識要求法庭裁斷

近年屢傳財困、已辭任高銀金融主席及執行董事職務的潘蘇通，早前因其全資持有的Silver Starlight Limited（下稱「公司」）未有清還80億港元貸款，被高院原訟庭法官陳靜芬頒令破產，公司亦遭下令清盤。潘及公司已就高院的判決提出上訴，上訴庭至今仍未處理該宗上訴案。一眾債權人早前亦曾舉行債權會議，但就潘涉及的債項有所爭議，債權人遂要求法庭作出裁斷。法官陳靜芬今早（29日）經開庭後，決定押後作書面裁決。據庭上透露，潘現時共涉及45筆債項。

早前獲頒發破產令的案件，呈請人依次為中信銀行股份有限公司天津分行、中信銀行國際（中國）有限公司北京分行及中信銀行（國際）有限公司，答辯人則為潘蘇通。法官於去年7月頒發的判詞指，2017年5月，為了促成高銀地產的私有化計劃，呈請人向潘的公司借出120億港元，潘是貸款擔保人。惟答辯人最後未能依時還款，申請人決定追討其中80億港元欠款就潘申請破產令及就其公司申請清盤令。在此之前，答辯人曾經向高院申請禁制令，試圖禁止呈請人提出呈請，但不成功。陳官於去年7月判決時指，法庭沒基礎干預該裁決。由於答辯人無力還款，故下令公司清盤及潘破產。

據庭上披露，潘欠下不同債權人的款項，總共涉及45筆款項。但是具體如何計算潘所欠的款項，涉及的借款協議是否有效，一眾債權人經債權會議下沒有共識，並交由會議主席就相關債權證明表作裁定。不過有債權人不服主席決定，故要交由法官作裁斷。

案件編號：HCB 6548/2021