調查揭港人對糖尿腳認知不足　7成患者拖延病情或致嚴重後遺症

一項調查發現，港人對糖尿腳的認知不足，並不完全了解何謂糖尿腳病徵；而糖尿腳症狀普通，早期糖尿腳難察覺，逾6成港人未知麻痹或針刺感為初期症狀，更有7成糖尿腳患者拖至足部傷口潰爛才求診，有機會導致嚴重後遺症。

生活易 (ESDlife) 於今年2月在港進行一項「港人對糖尿腳的認知及關注調查」，透過網上問卷訪問共1,141名受訪者，以了解港人對糖尿腳的認知。調查顯示，早期糖尿腳的症狀非常普遍，令患者及照顧者難以察覺。63%受訪者未知「腳趾出現麻痹或針刺感覺」已是糖尿腳初期症狀，其他如「雙腳易疲累」(74%)，「起水泡」(80%)，「腳部冰冷」(85%)，「起繭」(86%)，「雞眼」(91%)都是大部分人不會察覺的糖尿腳症狀。

由於糖尿腳初期症狀並不明顯，糖尿病患者易忽略足部健康問題而延誤診治，有機會導致嚴重後遺症，如足部潰爛、感染、壞死、甚至截肢的風險。受訪糖尿腳患者中70%會拖延至「足部傷口潰爛」才求診，而不少患者因為出現「腳趾外觀變形」(39%) 、「足部皮膚顏色異常 」(39%)、「足部失去感覺，受傷也不知道」(33%) 等症狀才求醫，從而確診糖尿腳。惟對於處理糖尿腳傷口，有32%人士未知道正確的方法。

如何處理傷口會因應如何受傷及傷口嚴重程度而異，香港糖尿科護士協會提供以下簡單清潔傷口方法供參考，包括傷口要先止血，然後才可進行清洗；利用乾淨紗布、紙巾從傷口邊緣一圈一圈地向外抹去傷口周圍的污物；如有鬆散的和浮在傷口表面的異物，可用溫水或生理鹽水反覆沖洗傷口表面，直到徹底乾淨為止，切勿嘗試拔出深入傷口的異物，然後用紗布覆蓋。協會主席魯潔敏提醒糖尿病患者，長期三高失控會誘發動脈粥樣硬化的血管病變及腳部神經病變，導致足部肌肉萎縮，壓力分布不均。當足部變形，加上鞋子不合適及腳沒有感覺，會造成不被為意的傷口，增加細菌感染的機會。糖尿病患者必須定期接受糖尿病併發症檢測，了解個人健康危險因素及是否有血管病變及神經病變。