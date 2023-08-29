證監會廉署打擊操縱市場　向6證券行發限制通知書凍結8帳戶

證券及期貨事務監察委員會與廉政公署今日(29日)採取聯合行動，事件涉及兩家在香港聯合交易所有限公司上市的公司，其股份於2022年12月至2023年8月期間懷疑被操縱。證監會與廉署搜查了懷疑與該案件有關聯的14個處所。行動中，廉署亦根據《防止賄賂條例》拘捕該懷疑市場操縱集團一名骨幹成員。

調查發現，該集團的組織極為嚴密，涉嫌策劃推高上述兩家上市公司股價，違反《證券及期貨條例》的相關規定。證監會懷疑該集團最終目的是抬高該兩家上市公司的市值，令它們獲選為主要市場指數的成分股，然後以被推高的股價，出售集團手上持有該兩家上市公司的股份給指數追蹤基金來獲利。為配合上述計劃，該名被廉署拘捕的集團骨幹成員涉嫌賄賂其中一家上市公司2名高級管理人員，以散布有關該公司的虛假及具誤導性資料。

證監會已就上述的聯合行動向6家證券行發出限制通知書，禁止它們處理或處置8個交易帳戶內的資產。這些資產與上述其中一家上市公司股份的懷疑市場操縱行為有關。該6家證券行分別是富昌證券有限公司、富途證券國際(香港)有限公司、華業證券有限公司、利高證券有限公司、華盛資本証券有限公司及尊嘉證券國際有限公司。該6家證券行並非證監會今次的調查對象，並已配合證監會的調查。有關限制通知書並不影響它們的運作或它們的其他客戶。