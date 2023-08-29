蘇拉再變身超強颱風　天文台料明後逼近港400公里範圍

熱帶氣旋「蘇拉」預料會在未來一兩天橫過呂宋海峽，並進入香港800公里範圍，天文台今日(8月29日)預告屆時考慮發出熱帶氣旋警告信號。在今午5時，蘇拉再度升級為超強颱風，每小時中心附近最高持續風速達185公里，預料明日至後日(8月30日及31日)將以超強颱風之姿，直撲本港400公里範圍。

在下午4時，蘇拉集結在高雄之東南約500公里，預料向西北移動，時速約12公里，橫過呂宋海峽。同時，熱帶風暴「海葵」亦已增強為強烈熱帶風暴，並集結在沖繩島之東南約1,220公里，預料向西北偏西或西北移動，時速約18公里，移向琉球群島一帶。

天文台表示，海葵可能與蘇拉產生相互作用，令蘇拉其後的路徑變數較大，可能沿着廣東沿岸海域向西移動，或進入中國東南部內陸減弱。而受蘇拉的外圍下沉氣流影響，廣東地區未來兩三日天氣酷熱，預料與蘇拉相關的驟雨會在本周後期至下周初影響南海北部及廣東沿岸，該區風勢較大，海有湧浪。

根據熱帶氣旋路徑資訊，蘇拉預料會在明後兩天(8月30日及31日)仍維持超強颱風強度，逼近香港400公里範圍，預計在開學當天(9月1日)進一步減弱為颱風並殺近200公里範圍，至翌日則與香港保持相當近的距離掠過，同時持續減弱及途經澳門前往台山市附近海域。