港大迎新營醜聞風波　傳外校生同場食大麻　廁所現大量避孕套

香港大學護理系迎新營(O Camp)早前爆出涉嫌有學生吸食大麻及非禮疑雲，校方事後表示會嚴正處理及展開調查，執法部門亦接獲市民正跟進事件。惟事件尚未平息，今日(29日)再有疑似知情人士在社交平台透露更多「內幕」，當中提到活量有大量外校生加入，且安排的節目、遊戲「過度暴力」而引致他人反感。除了飲酒、吸食大麻等外，令知情者大感驚訝的隔日更在廁所地下發現大量「用過」的避孕套。

爆料的知情人士自稱其朋友是有份參加今次O Camp的「組媽」，後者在事後多次向其哭訴，遂打算為朋友發聲而透過社交平台透露更多內情細節。知情網民表示，O Camp內活動期間，包括組爸組媽、疑似外校生等不少在場人士吸食香煙及電子煙，導致煙霧瀰漫，有新生因此感到不適。惟在場「搞手」只顧逼新生飲酒，甚至有人曾經出現抽搐，「好彩最尾冇事、冇搞出人命」。惟至晚上，有學生吸食含有「類似綠色的山草藥」的捲煙，又形容味道並非一般的煙味。而據其朋友形容，曾吸食該捲煙的人士之後就「不停響(係)度傻笑」，疑有吸食大麻之嫌。惟更令人震驚的是，事主翌日早上進廁所後，「發現好多用過嘅避孕套響(係)地下」。

此外，事主批評團隊所安排的遊戲暴力及欠缺衞生，其中有環節「玩吹奶」，「即係有條管裝咗奶，兩邊新生鬥大力吹比(畀)對方飲」。不少新生因覺得惡心而選擇休息，卻遭高年級學生反斥「唔畀面」。另有遊戲需將新生「掉轉」放入膠桶內，其他學生則在外面不斷拍打；事主直言：「唔敢想像如果自己畀人放咗入去會有咩感覺。」，她又批評「覺得一班所謂嘅大學生、讀咁多書，點解可以好似班黑社會咁樣，講晒粗口、又丟人落垃圾桶度打」。

令人關注的是，知情人士從其朋友口中得知，負責籌備O Camp的營長及團隊默許很多非在校生的外人參與是次O Camp，「其實本人(知情人士)朋友已經係好唔鍾意，由於他們閉門作業，本人的朋友雖然多番勸告，但是團隊們的態度是意見接受作風依舊」。惟今次醜聞風波一發不可收拾，網民亦直言今次O Camp對其朋友造成莫大的心理陰影，質疑自己辛苦考入大學，想認識朋友「一齊上堂、過下啲校園生活」，卻「搞到好似自己好似冇文化嘅人甘(咁)」。