粉嶺兩師奶巴士上爭霸　扯髮連踢無懼儀態盡失

粉嶺兩名師奶在一輛前往皇后山的巴士上發生衝突並大打出手，從網上今日(29日)流傳的一條影片所見，當時二人身處來往港鐵粉嶺站及皇后山的78A號巴士下層車尾位置，爭執間其中一名白衣師奶出手扯髮猶如拔河一般，雙腳更伸直連踩對方腰間，不讓對方還手，即使露出內褲儀態盡失，仍在所不惜，而黑衫師奶雖嘗試掙扎並發出尖聲獅吼功，無奈頭髮受制於人而未能脫險。

發貼網民在今午5時42分，於社交平台Facebook群組「皇后山乜都友」表示事發於皇后山方向的78A號巴士上，而片段開初所見，巴士上的兩名師奶正發生肢體衝突，其中白衣師奶隨身一個環保袋被對方捉住，在大叫「放手」不果，隨即出手扯髮同時連環出腳，期間甚至露出黑色內褲，而黑衣師奶遭拉扯頭髮吃痛掙扎，無奈腰間捱一記蹬腿後，左腳膝頭亦被踩中，一時難以向後掙脫，於是把心一橫向前推進，並將白衣師奶從座位推跌在地，期間雙方位置各有兩名男童，相信為二人幼子。

誰想白衣師奶即使倒地仍不肯鬆開扯髮的雙手，更不斷使出連環腿，一扯一推間猶如以秀髮為繩拔河的選手，黑衣師奶的頭髮被拉得筆直，雖然身旁男童嘗試拉開二人，並急得大叫「放手啊」，惟孩童之力豈能與成人相爭，兩婦爭鬥之激烈令在場乘客嘩然，有人則上前試圖勸阻二人。片段其後畫面一轉，爭鬥經已結束，其中一人表示「打到我咁樣啊，成件衫爛咗啊」，而對方則反稱「我塊面啊，你睇吓我塊面」，片段至此便告終，發貼網民則在貼文中表示巴士爭霸中白衣師奶勝出。