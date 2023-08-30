利東街大紅燈籠高高掛　LED火龍舞動賀中秋

距離中秋佳節尚有一個月，但灣仔已有設計相當觸目的燈飾等着市民前往觀賞「打卡」。灣仔利東街即日起至10月23日舉辦「躍兔 ‧ 迎月」綵燈會，懸掛逾800個吉祥喜慶造型的中式燈籠，形成一片浪漫燈籠海，景色之美不讓於外國的天燈節。另外，下月29日中秋節當日，現場更會舞動LED火龍，並有多場舞龍體驗班供市民試玩。

利東街長約200米長的林蔭大道，已掛上逾800個五彩繽紛的中式燈籠，今年更首度加入不同造型的特色燈籠，例如玉兔、金魚、楊桃等，匯聚成璀璨燈海。錯落有致的燈海設計，配以兩旁優雅歐式建築的點綴，令人渾然忘卻身在灣仔鬧市，彷彿置身於外國的天燈節般。活動主辦單位更教路，市民要拍攝漫天璀璨燈海，可站在街道中央，上下調轉手機鏡頭從低處向上拍。這樣可全面捕捉燈海，更可把兩旁的歐式建築一拼拍下，一舉兩得。

另外，停辦三年的「LED火龍舞鼓賀中秋」盛會將於今年中秋節正日再現利東街。在資歷豐富的郭氏功夫金龍醒獅團總教練郭文龍帶領下，40人將合力揮舞一條全長18米的紅色全新LED火龍，並加入噴煙效果。當晚8時30分，LED火龍由利東街中庭往皇后大道東方向進發，再舞動至莊士頓道入口，最後返回利東街中庭，巡遊歷時1小時，途中更會加入LED舞獅及鑼鼓多個定點表演，與觀眾近距離互動。市民除了觀賞舞火龍亦可親身上陣試玩。主辦單位將於下月17日、23日、24日及29日舉辦多場「舞龍文化體驗班」，讓市民親身體驗及學習舞動火龍的基本技藝。