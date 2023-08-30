賈炳達道公園活化計劃　重置架空單車徑　增設瞭望步道

九龍城賈炳達道公園擬進行活化，以「林中漫行」作為整體主題的設計概念，將會重置約600米的架空單車徑、增設115米長的架空瞭望步道，以及緩跑徑及健身徑等，工程分為3個階段，預計最快於2027年中完成所有階段活化工程。

市區重建局於去年5月開展衙前圍道/賈炳達道發展計劃，預計今年年底完成相關的規劃程序，計劃將重新規劃賈炳達道公園土地、重置九龍城街市、興建一幢政府聯用大樓、整合及優化附近的公共休憩用地。

九龍城區議會明日召開大會，將討論有關活化工程計劃。根據市建局提交的文件指出，賈炳達道公園活化工程的主題設計概念為「林中漫行」，並擬在遊樂場增設親子互動元素和加入大自然元素。公園工程將分成3個階段，以盡量減低對使用者的影響。

首階段工程為賈炳達道公園西面部分，將重置部分架空單車徑、佔地約300米的單車訓練場，而兒童單車練習徑約100米，另亦設置3個遊樂設施、3個健身站及洗手間設施等；次階段工程為賈炳達道公園北面部分，將重置餘下部分架空單車徑、約380米的缓跑徑、健身站、遊樂設施、洗手間、涼亭及增設約115米的架空瞭望步道等；最後階段工程為賈炳達道公園東面部分，將增設入口廣場及優化通往寨城公園的綠化走廊、健身站、涼亭、座位空間及共享空間等。

計劃首階段及次階段活化工程預期於2024年初同步展開，前者最快於2025年底完成，後者則最快於2026年底完成。最後階段活化工程預期於2025年底展開，最快於2027年中完成。在首階段活化工程期間，市民仍可繼續享用公園東面部分的設施。

活化工程亦會保育具價值的現有樹木，受工程影響的現有樹木共有六百餘棵，當中約七成將原地保有，包括两棵古樹名木冊內的樹木和兩棵受特別關注的樹木。餘下約三成現有樹木之中，約半數會被移植，待分階段工程完成後遷回；至於無法保留的樹木，則會以補償種植作為紓緩措施，重新植樹的數量將不少於被移除樹木的數量。