醫委會研訊鄧桂思案　稱兩被告能力低下

育有兩名女兒的好媽媽鄧桂思，2017年因乙型肝炎病發，出現急性肝衰竭，兩度換肝後死亡，聯合醫院兩名醫生涉嫌在治療鄧桂思期間開漏抗病毒藥物，該宗事故的死因研訊原定排期於今年2月27日開審。惟兩名涉案醫生因被控誤殺，並在東區裁判法院提堂，當時司法機構網頁顯示，該案的死因研訊「現時並無聆訊排期」。

此外，醫務委員會在2021年9月召開聆訊，涉事兩名聯合醫院醫生林治崑及陳小劍出席醫務聆訊，均被控兩項專業失當罪，控方讀出專家報告，指兩名醫生若有向病人處方抗病毒藥物，可以減低乙肝發作的風險；兩人作為專業醫生，應能充分意識到需要向鄧桂思處方抗病毒藥物，認為兩人能力是低於水平。

兩名醫生承認過失，醫委會經商議後，裁定兩名醫生第一項專業失當成立，第二項控罪則不成立，判處林治崑除牌5個月，緩刑36個月，陳小劍則除牌3個月，緩刑18個月。

鄧桂思因「甲型免疫球蛋白腎病」於聯合醫院就醫。2017年1月，她在聯合醫院專科門診覆診，被處方高劑量類固醇，但當時負責醫生忽略了她是乙型肝炎帶病毒者，沒有處方抗病毒藥物，以減低爆發肝炎的風險。同年4月1日，鄧桂思因急性肝病入住聯合醫院，病情惡化，出現急性肝衰竭。4月5日轉送瑪麗醫院。她的長女Michelle因未滿18歲，被瑪麗醫院拒絕捐肝予母親。鄧之後兩度換肝，惟最終於同年8月去世。