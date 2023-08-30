天眼直擊 : 黑衣男雜貨店買「平民燕窩」桃膠　聲東擊西盜走真燕窩

長沙灣驚現偷燕窩賊！有網民在社交媒體上載一條長約2分21秒的短片，貼文指案發日期在本周一(28日)，時間顯示為08:50，地點在長沙灣保安道街市，片段開始見一名戴口罩蓄短髮，身穿黑色長袖上衣、黑色緊身長褲，外加一條灰短波褲、黑色運動鞋的男子，在一雜貨店內選購燕窩，店員先後將6盞燕窩放於電子秤上，重約3両，價值約2,030港元，黑衣男其後與店員議價。

此時，黑衣男借機用身體遮擋店員視線，伸出左手盜走放在櫃枱上的3盞燕窩，再塞入左褲袋內，期間一名疑為店東的男子步入店內，黑衣男隨即扮作揀燕窩，然後在櫃枱上取走先前選購好的一包桃膠放入其攜帶的膠袋內；疑店東男子由後舖步出店舖門前，並回頭查看兩人交易狀況，最終黑衣男並無購買燕窩，用現金支付桃膠貨款，其後他取出手機擬拍下燕窩時，疑作賊心虛手震震，將手機跌落地上，他俯身搭起手機後稱「哎喲，爛咗喇！」，店員再將燕窩放在其面前讓其拍照，黑衣男拍攝後步出店舖離開，片段亦到此完結。

桃膠被譽為「平民燕窩」，具豐富植物性蛋白質，高纖有助排便，配合杞子更有排毒美顏作用。脾胃虛弱者、孕婦、女士月經期間，不建議食用。