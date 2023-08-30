補充勞工優化計劃下周一可申請　美髮洗衣業冀填補人手空缺

勞工處將於下周一(9月4日)推行「補充勞工優化計劃」，並同日開始接受申請。有關勞工包括售貨員、侍應、接待員、收銀員、文員、電話接線生、駕駛員、髮型師、送貨員、石工、初級廚師等26個前線基層工種。

香港美髮美容業商會理事長許迪生今早(30日)在電台節目表示，全港現有逾3,000間髮型屋都面對人手短缺問題，當中以洗頭及染髮職員的需求最大。新人不願意入行，加上疫情期間不少髮型師改以「自由工作者」形式工作，長期要加薪招聘。若補充外勞有助紓緩行業人手壓力，惟輸入外勞要計及住宿等成本，可能最終會轉嫁至消費者。他認為外勞如果來自大灣區，能講廣東話會較有優勢。他認為輸入外勞先前要先進行4周本地招聘，會業界參與計劃的動機，敦促當局檢討。

同場的香港洗衣商會主席周漢強則表示，疫下食肆清洗檯布、酒店床單洗滌的訂單減少，令洗衣行業出現萎縮，目前回復疫情前8成生意。惟洗衣場工作環境酷熱辛苦、勞動力大，同樣面對年輕人較少入行的問題，人手缺口達3至4成，令工場2成機器停運，即使酒店業恢復100%房間營運，洗衣場未必有足夠人手應付訂單。他指，業界高薪招聘方有望請到本地工人，但長遠會削弱競爭力。計劃下，容許輸入外勞任洗衣及整熨工，吸引不少業內人士有意申請。