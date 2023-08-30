專道無人駕駛系統2025年動工　機場往東涌最快10分鐘

機管局於2021年在離島區議會介紹「機場城市」發展項目計劃，包括港珠澳大橋香港口岸人工島發展計劃、「機場東涌專道」自動駕駛運輸系統、SKYCITY 航天城以及相關項目。機管局近日向離島區議會提交文件，交代發展「機場東涌專道」的設計方案及進度。專道將以人駕駛運輸系統連接機場航天城、港珠澳大橋香港口岸人工島及東涌市中心，系統由地面道路以及海上和陸上高架橋組成，預計由人工島或航天城至東涌市中心車程時間需約8至10分鐘。項目預計今年底至明年初刊憲，2025年動工，最快2028年完成。

根據離島區議會最新文件顯示，機管局正就「機場東涌專道」項目進行詳細設計，將「航天走廊」的自動駕駛運輸系統，由 SKYCITY 航天城伸延至東涌市中心。「機場東涌專道」自動駕駛運輸系統將在專用道路上行走，總長度約3.8公里。在機場島的部分路段，機管局建議利用及擴闊機場島東岸現有的沿海維修道路，並在將來發展區附近設置中途站，沿岸亦會設行人路和休憩地點。至於連接東涌的路段，自動駕駛車輛將在新建的高架橋上行駛。

「機場東涌專道」的終站為東涌站，將會建在高架橋上，車站兩端各有一個出入口，連接月台及達東路行人路，方便乘客往來港鐵東涌站及公共運輸交匯處。連接東涌及機場島的高架路段，由「機場東涌專道」東涌站開始，沿北大嶼山公路西面興建，橫跨東涌海濱路及東涌海濱長廊，部分現有海濱須用作臨時工地以支援興建跨海路段。

至於車程方面，機管局預計「航天走廊」建成後，航天城至人工島車程需約2至3分鐘，至於由航天城或人工島出發，連接東涌的「機場東涌專道」，車程料需約8至10分鐘。局方稱「機場東涌專道」環評結果顯示，實施擬議緩解措施後工程符法例要求，報告正交環保署審核。機管局亦曾提及擬於航天城海旁興建供遊艇停泊的航天城碼頭及船繫泊設施，並發展海濱長廊；局方於文件稱項目料今年底至明年初刊憲，完成法定程序獲授權後將動工。