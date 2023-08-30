郵輪碼頭今起取消大部分免費交通　的士業指成功載客機會增

郵輪碼頭交通亂象，影響旅客對香港的印象；文化體育及旅遊局局長早前已表明，不會長期高度介入碼頭營運，惹來郵輪碼營辦商不滿，聲言本港沒有一個碼頭，是由營辦商安排公共交通工具，以回應當局將郵輪碼頭交通問題「卸膊」予營辦商的說法。而政府今日(30日)起更退出啟德郵輪碼頭的交通管理和服務安排，交回碼頭營運商或郵輪公司負責，不再提供往來金鐘、旺角及尖沙咀的免費穿梭巴士，改以收費的岸上行程和交通接駁服務取代；免費交通亦只餘下往返觀塘APM商場的穿梭巴士，以及城巴往返啟德站的22R線。

而今日早上再有郵輪泊岸啟德郵輪碼頭，有約十多輛的士到場輪候載客。有碼頭職員向現場的士司機派發50元石油氣現金券；期間有的士司機表示，歡迎政府取消免費穿梭巴士的安排，指早前到碼頭載客，需等候將近一小時才有客上車，認為旅客的交通選擇減少，令他們成功載客的機會較大；亦有本地旅客指，付費乘搭交通工具是合理，取消免費穿梭巴士對其他收費交通工具亦比較公平。

然而，早前有當區區議員曾指，啟德郵輪碼頭對區外的公共交通工具不足，不單對旅客造成不便，亦影響當區居民到訪碼頭玩樂及消費。而根據旅遊事務署昨日向立法會提交文件顯示，指政府會繼續審視城巴特別巴士線的付費安排，讓巴士服務恢復收費，即往返尖沙咀的城巴20R、往啟德站22R及往觀塘APM的九巴25R巴士線 ；而運輸署已安排城巴20A巴士由剛過周一起，延伸總站至郵輪碼頭，惟要及至今年第四季才將開辦來往碼頭及尖沙咀的20X循環線。