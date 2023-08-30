形容郵輪碼頭10年浩劫　葉劉轟楊潤雄把責任諉過營運商

郵輪碼頭早前出現交通配套不足及混亂，惹外國遊客不滿，醜出國際。身兼行政會議召集人的議員葉劉淑儀今日(30日)在報章撰文炮轟文化體育及旅遊局局長楊潤雄及旅遊事務署，直指看不慣楊潤雄在郵輪碼頭甩轆後，企圖諉過碼頭營運商，而只是簡單的交通安排，卻要更高層官員補鑊。她形容郵輪碼頭10年浩劫，認為政府當初的定位根本捉錯用神，當務之急是重新定位。

實際上，繼容海恩等兩名議員早前去信立法會經濟發展事務委員會主席陳祖恒， 要求召開特別會議討論及文化體育及旅遊局局長楊潤雄解畫。葉劉今日在報章撰文，指8月份引人關注的新聞，「啟德郵輪碼頭甩轆」自然上榜，且像連續劇那樣，由8月初發酵至8月尾。在8月4日，「海洋光譜號」疫後首次訪港，帶來約5,000旅客，本屬喜事，誰料當日爆出甩轆醜事，郵輪碼頭接駁交通嚴重不足，暴露特區政府與業界並沒做好充分準備。

郵輪碼頭出醜，葉劉指自2008年當選議員已關注郵輪碼頭發展15年，又細數2013年碼頭落成啟用，同年6月12日迎來第一艘郵輪「海洋水手號」，當日已出現用不到行李運輸帶，接駁交通配套不濟，的士不足，旅客候車大排長龍，商舖十室九空等問題。

然而問題沒改善。她指5年後，2018年3月，以啟德郵輪碼頭為母港的本地郵輪「世界夢號」，在2018年3月原定讓旅客在啟德登船，但原來碼頭的兩個泊位已預留予「瑪麗皇后II號」及「伊利沙伯皇后號」使用，船公司要臨時安排旅遊巴及接駁艇接載旅客前往將軍澳碇泊處登船。期間有旅客因在碼頭呆等兩小時而鼓譟。

她續稱，再5年後的今日，旅客落船依然無車搭，輕軌鐵路、水上的士依然得個講字，碼頭商舖依然十室九空，經濟輻射效益近零，但特區政府不曾吸取教訓，10年來沒怎樣改善郵輪碼頭的管理，也沒好好運用疫情空窗期來優化郵輪碼頭的軟硬配套。

文中亦細數了旅遊事務署開位發展郵輪的經過。她強調自己擔任立法會人事編制小組委員會主席多年，相當清楚立法會撥了多少資源、開設多少職位來發展郵輪產業，當中旅遊事務署角色相當吃重，而旅遊事務專員亦由編外職位轉為常額職位，但結果卻未見郵輪碼頭設施有優化。現實上換來的是，郵輪碼頭沒有優化、沒有提升，難得有郵輪來泊又再荒亂出事，淪為頭條笑話。

為何覆查連串資料？她表明是因看不慣楊潤雄在郵輪碼頭甩轆後，企圖諉過碼頭營運商，指營運商經營10多年，理應知道郵輪到港會出現的問題。她反問那麼這些年來，旅遊事務助理專員、副專員、旅遊事務專員及局長等一系列官員，究竟有甚麼貢獻？

她續稱，郵輪來港早有排期，絕不是突然泊港，專員絕對有充足時間聯絡營運商和船公司，查詢旅客資料，監督、統籌、安排接駁交通等各類配套。除了的士，其實只要安排幾條穿梭巴士綫送旅客前往就近港鐵站及熱門地區/景點，體貼一點可送每位旅客一張遊客八達通，這麼簡單的安排只是常識；「旅遊事務署那麼多專員都想不出、做不到？」區區幾條接駁巴士綫，要勞煩政務司副司長牽動數十人召開兩次「啟德郵輪碼頭交通協調統籌會議」來補鑊，這就是楊局長說的「事實證明香港絕對有能力、有方法接待好大型郵輪到港」？