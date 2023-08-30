1萬元賄懲教助理助攜禁物入收押所　兄妹判囚3至6個月

一名男囚犯及其胞妹，涉嫌向一名懲教署二級懲教助理行賄逾萬元，將多項未經授權物品引進荔枝角收押所給該名囚犯，遭廉署起訴。囚犯及其胞妹早前承認3項向公職人員提供利益罪，今（30日）在西九龍裁判法院判刑。裁判官指，兩名被告夥同犯案，案例顯示為打擊貪污，須判阻嚇性刑罰，本案唯一恰當判罰時即時監禁。涉案囚犯是始作俑者，判囚6個月；其胞妹判監3個月。

涉案二級懲教助理是35歲被告金永勤，被控3項公職人員接受利益罪，其案件押後至9月13日再訊。涉案囚犯是35歲男被告吳天文，其胞妹是31歲被告吳樂澝。兩兄妹早前承認3項向公職人員提供利益罪。案發時吳天文還押於荔枝角收押所，條例及規則列明，禁止懲教署人員傳遞未經授權物品予囚犯，並禁止懲教署人員無適當權限與囚犯或其親友通訊。

案情透露，吳天文及吳樂澝於22年5月至8月期間，向一名駐守該收押所的二級懲教助理提供3筆賄款共10,100港元，以將未經授權的物品引進荔枝⻆收押所給吳天文。廉署發現吳樂澝與該二級懲教助理在無適當權限下多次通訊及會面。吳樂澝並將兩副眼鏡、非懲教署指定品牌的香煙、打火機、筆記簿及文具等物品交予該二級懲教助理。吳天文及吳樂澝承認向該二級懲教助理提供過萬元賄款，作為對方將上述物品攜帶入收押所交予吳天文的報酬。

案件編號：WKCC 2343/2023