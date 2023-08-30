粉嶺點心店運貨時「倒瀉」食材　職員檢回廚房惹「重用」爭議

本港近年愈來愈多港式點心店林立，吸引喜好飲茶的上班族仍能「忙裏偷閒」，不過外賣點心時仍需要留意食物的衞生及品質。粉嶺有網民近日在社交平台反映，該區某知名連鎖點心店在運貨途中疑不慎「倒瀉」點心，大堆待烹煮食材攤放在地面，惟涉事職員收拾後沒有即時處理，反倒將食物拿入廚房，擔心店舖會「重用」，事主目擊後呼籲街坊購買時要慎重。

涉事網民前日(28日)在Facebook群組發文，至今日(30日)仍有其他網友轉發反映事件。事發於當日早上11時許，地點位於粉嶺名都商場某點心店。從現場相片可見，送遞員「倒瀉」食材後蹲在地上「執手尾」，受影響食品包括牛肚、鮮竹卷、雞紮等。事主在貼文指，「倒瀉曬所有點心，執返起身，照舊拎入廚房」。而同場的另一名送遞員只站在旁邊玩手機，無意上前幫忙，見到有人拿出手機拍照時，則大聲指罵：「影乜X嘢相呀！」事主呼籲街坊「大家睇路，暫時唔好食點心」。

事件引起網友關注，有人得知上述情況後表明一段時間內不會光顧，「今日，明天，後天，切勿幫襯」、「系(係)未來2星期，自行考慮食唔食」、「如果佢哋賣返(就)太惡心」；另有網民就職員的處理手法熱議，雖然未知食材的最終許可，又指事件可能只係冰山一角，「估都估到唔會掉啦」、「工場都跌過冇人知啫」、「當你返過一日酒樓之後，包你話佢咁樣已經好乾淨」。