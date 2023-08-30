女保鏢槍殺親戚囚終身上訴遭駁　判詞指不認同涉重大法律爭議

報稱曾任保鏢的女子，疑因外祖母遺產分配問題，埋怨親戚沒照顧好她母親，在鰂魚涌公園突然掏出手槍連開4槍，擊斃其中兩名親戚，另有兩名親戚亦遭槍傷。她於前年經審訊後被裁定兩項謀殺及兩項蓄意射擊罪成，判囚終身。她不服定罪提上訴，上訴庭於今年5月駁回上訴維持原判。女保鏢其後指案件涉及重大及廣泛法律爭議，向上訴庭申請往終院上訴的許可證明書。上訴庭今（30日）頒下判詞指，不認同案件涉重大法律爭議，拒絕上訴方申請。

現年49歲女上訴人詹心桀（原名魏朝霞），被控於2018年6月26日至27日，在鰂魚涌公園內謀殺其二姨詹少芬（80歲）及其四舅父詹鎮基（62歲），及意圖使二舅父詹前駒（72歲）及三姨詹小慧（60歲）身體受嚴重傷害而向兩人射擊。

上訴方指根據《殺人罪行條例》，上訴人因精神失常下殺人而要獲減責，舉證責任在於辯方，認為有違《基本法》及《香港人權法》有關無罪假定的條文。上訴方又指當控方指上訴人向精神科專家說謊時，法官是否需要給予陪審團相關指引。上訴庭指出，不認同破壞無罪假定的說法，因為舉證責任仍在控方，仍要證明上訴人的犯罪行為及犯罪意念。上訴人只是要證明當時思緒異常而殺人，從而獲得減責。有關法官是否需要就控方指上訴人說謊作指引一事，上訴庭指過往已有案例處理此方面的問題，原審法官亦有作出妥當指引。上訴庭基於上述理據，拒絕向上訴人發出往終院上訴許可證明書。

案件編號：CACC153/2021