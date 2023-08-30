串謀製造虛假文書罪成　64歲婦判囚5個月

兩男女涉嫌冒簽傳訊令狀，並要求兩名因另案正還押的男子聲稱傳訊令狀是由該兩男簽署。案中女被告早前承認兩項串謀製造虛假文書罪，以及一項意圖妨礙司法公正罪，押後至今（30日）在西九龍裁判法院判刑。裁判官指，案件性質嚴重，斥被告明目張膽犯案，目無法紀，即時監禁是唯一合適判罰選擇，判被告入獄5個月。

本案4名被告依次是女子林明儀（64歲，退休人士）、顏學健（33歲，外賣員）、張家俊（33歲，無業）及何卓為（39歲，無業）。女被告林明儀早前認罪，餘下3名男被告的案件，則押後至10月5日再訊。候訊期間，只有顏學健續獲准保釋。而張及何涉嫌與深圳灣口岸及羅湖爆炸案有關，2020年被控串謀導致相當可能會危害生命或財產的爆炸罪，該案已轉介高院處理。

首3名被告涉及的控罪發生於2023年3月1日至3月6日期間，至於何卓為的控罪則於或約於2023年3月6日發生。控罪指，4人串謀製造一份有虛假簽署的傳訊令狀。林明儀另面對一項作出具有妨礙司法公正傾向及意圖的作為罪。她被控於2023年6月8日，在荔枝角收押所探訪室內，接觸一名為梅銘鋒的人士，並要求梅銘鋒傳達訊息給何卓為和張家俊，聲稱傳訊令狀是何及張二人所簽的，從而阻撓及妨礙香港警察的調查及相關的刑事訴訟程序。

案件編號：WKCC 2577/2023