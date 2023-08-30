「蘇拉」逼近本港　前天文台長：今年對華南沿岸最具威脅的颱風

超強颱風蘇拉逐步逼近，香港天文台預告今日(8月30日)黃昏將會發出一號戒備信號，另預測蘇拉會在今、明(31日)兩日橫過南海東北部，並移向廣東東部沿岸。天文台前台長岑智明今午亦在Facebook破例發表颱風動向的看法，指目前各大電腦預報仍存在頗大分歧，部分預測蘇拉將於汕頭登陸，另有預測指是雷州半島，但他指蘇拉肯定是今年對華南沿岸最有威脅的超強颱風。

岑智明指，電腦預報路徑持續西調，蘇拉今早移動亦較為偏西，影響香港的機會上升，籲市民盡早做好防風措施，並密切留意天文台最新颱風訊息及預警。他又解釋，今次破例發表個人看法，原因是有網友覺得，他日前「狼來了」、「跟車太貼」的評論是看淡蘇拉對香港的影響。他指，颱風訊息發放必須具公信力和可靠性，在高度不確定情況下，過早發放模棱兩可或誇大的訊息，可能會弄巧反拙。

另一名前台長林超英亦網上分享看法。他稱，天文台最新預測，蘇拉預測路線與早前預測相差不超過100公里。他指，颱風位置的3天預測隨時有200公里誤差，不認同傳媒較早前指天文台「大幅修訂強颱風蘇拉路徑預測」一說。他又指，天氣形勢輕微變化，都會對蘇拉移動路徑造成頗大影響，若預期在華中出現的反氣旋較弱，蘇拉可能會按照原先預測，在汕頭登陸後才拐彎，對香港的影響會迥然不同。他籲市民緊密留意天文台的最新預測，配合情況做好防風措施。