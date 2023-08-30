1號風球現正生效　天文台明日午後改掛3號波

在呂宋附近徘徊數天的熱帶氣旋「蘇拉」，正以超強颱風的強度逐漸接近本港，天文台在今日(8月30日)下午5時40分發出1號戒備信號，表示有一熱帶氣旋，在香港約800公里內，可能影響本港。按照現時預測路徑，蘇拉會在今晚至明早(8月31日)仍與本港維持超過300公里距離，1號風球會在明日中午前維持。

在今日傍晚6時，蘇拉集結在香港之東南偏東約610公里，預料向西北偏西移動，時速約15公里，橫過南海東北部，移向廣東東部沿岸，該區風勢會逐漸增強，天文台明日稍後會改發3號強風信號。

預料蘇拉會在本周五(9月1日)開學當天至翌日頗為接近珠江口一帶，本港會有狂風驟雨，風勢進一步增強。隨後蘇拉可能受東北季候風及熱帶氣旋「海葵」影響，其路徑及強度仍有變數。

熱帶氣旋路徑資訊顯示，蘇拉預料明後兩天仍維持超強颱風級別，但中心附近最高持續風速有所減弱，從現時的每小時230公里風速，逐步降至185公里，其中明日可能直奔本港400公里範圍。

至於開學當天，蘇拉或沿汕尾對出海域「掟個靚彎」，移向本港對出海域，而本周六更與本港相距不足100公里，雖然強度進一步減弱為強颱風，但最高持續風速仍預計達每小時155公里。