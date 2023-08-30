「蘇拉」打亂跨境學童開學　至少43班次高鐵列車受影響　

超強颱風「蘇拉」吹襲廣東東部沿岸，本港預料周五及六(9月1日至2日)會有狂風驟雨，風勢進一步增強。適逢開學日將近，蘇拉料影響本港及跨境學童原定的開學時間，運輸署亦在今日(8月30日)傍晚宣布，指本周四至下周一(8月31日至9月3日)期間，部分往來香港及內地高鐵列車的班次會有改動，至少涉及43班次。

運輸署因應內地鐵路單位通報，宣布受颱風影響，在上述日期期間部分往來香港西九龍站與深圳北、潮汕及廈門一帶的列車服務會有所調動或取消。其中在明日G6388、G6381班次的終點站會更改為深圳北站。至於由香港西九龍站出發的G6392/89、G5614、G5612、G5610、G3006、G3008班次列車，以及由內地出發的G6390/1、G6387、G5609、G3005、G3007班次，於當日均會取消服務。

在9月1日當天，由香港西九龍站出發的G5612、G5610、G3006、G3008、G6586、G6588、G6514、G5604、G5650、G5652、G5654、G6562班次列車；以及由內地出發的G5609、G3005、G3007、G6585、G6587、G6513、G6509、G5651、G5653、G5655、G6559班次均會在開學日取消服務。而其後兩日由香港西九龍站出發的G5612、G5610、G3006、G3008列車，以及由內地出發的G5609、G3005、G3007列車亦會取消服務。

運輸署表示，乘客可在30天內於有關網站或手機應用程式，或到香港西九龍站辦理退票。另強調未來數天列車服務可能仍會受颱風影響，建議乘客在出發前查閱車次的最新資料。