近6成受訪無家者表示曾遭虐待　4成半現創傷後壓力症

有關注無家者的機構聯同大學進行研究，發現近6成受訪者表示經歷不同程度的虐待，包括肢體、情緒、精神或性虐待等，並發現4成半受訪者出現創傷後壓力症的症狀。該機構促政府為無家者提供專業的心理諮詢和治療服務，應對創傷後壓力症及其他心理問題。

機構「同路舍」與香港樹仁大學輔導及心理學系於今年1月至7月訪問了89名年齡介乎21至78歲的無家者，他們無家的時間由1至10年不等。超過7成的受訪者是本地人，逾2成半來自內地，其餘的則來自其他國家。調查了解無家者的心理健康狀況及過去經歷，並根據DSM-5創傷後壓力症檢查表(PCL-5)進行評分，發現近4成半受訪者符合創傷後壓力症(PTSD)的閾值，即已出現創傷後壓力症的症狀。

研究亦指出，近4成受訪者表示可尋求家人、朋友和社區非政府組織等社會支援。由於面對創傷後壓力症此等精神狀況，如患者能夠尋求生活圈子的支援和鼓勵，會較容易面對此疾病，惟無家者一般的支援網絡較為薄弱。機構及大學建議，政府及相關機構應為無家者提供專業的心理諮詢和治療服務，同時，政府為無家者提供的應是「全人」綜合性服務，包括醫療保健、社交服務、就業培訓等，幫助他們全面改善身心健康，另應教育公眾減少歧視。