預先清理逾百沙井　渠務署先導計劃防污水溢出

全港地底下有數以十萬計的渠道，需要保養得宜才可有效輸送污水，令城市運作暢通。污水渠容易堆積沙石等淤塞物，導致污水溢出，以往渠務署在接獲市民投訴後到場清理。但由今年2月開始，渠務署透過為期一年的「智察得」先導計劃，選定深水埗及太子舊區後巷逾90個沙井安裝檢測設備，預先偵測污水上漲，並派出三合一功能清渠車清理渠道，至今年7月已成功預先清潔128個有污水溢出風險的沙井，令城市渠道更暢通。

渠務署策劃及復修部工程師林子超表示，本港市區人煙稠密，日常生活加上經濟活動帶來大量污水，尤其舊區的污水渠道較狹窄和老舊，容易堆積淤塞物，油尖旺更是污水溢出的重災區。

署方根據過往接獲市民通報的數字，選定深水埗及太子舊區後巷較多污水溢出沙井，安裝浮球式水位感測設備「檸檬查」，當沙井水位高於預定警報水位，「檸檬查」便會通知署方派員及時疏導清理。計劃於本年9月底增至安裝160個沙井，並於明年初檢討計劃，亦會選定其他舊區安裝「檸檬查」。

而渠務署策劃及復修部總工程監督劉鎮成則稱，三合一功能清渠車「小偵探」，以內置鏡頭勘測渠內情況，並以抽吸功能清除管道內的淤塞物。在扣除「小偵探」的初始費用後，「智察得」計劃的清渠工作與以往傳統方式的費用相若，待「小偵探」和「檸檬查」等產品普及化後，成本有望進一步下調。