颱風逼近　周四至周日部分高鐵列車有所調動或取消

內地鐵路單位通報，受颱風影響，8月31日至9月3日部分往來香港西九龍站與深圳北、潮汕及廈門一帶的列車服務會有所調動或取消。

未來數天列車服務可能仍會受颱風影響，乘客在出發前可透過12306網站或手機應用程式查閱車次的最新資料。乘客可在30天內於12306網站或手機應用程式，或到香港西九龍站辦理退票。

8月31日:

G6388、G6381終點站更改為深圳北站。

取消以下車次:

由香港西九龍站出發：G6392/89、G5614、G5612 、G5610、G3006、G3008

由內地出發：G6390/1、G6387、G5609、G3005、G3007

9月1日取消以下車次:

由香港西九龍站出發： G5612 、G5610、G3006、G3008、G6586、G6588、G6514、G5604、G5650、G5652、G5654、G6562

由內地出發：G5609、G3005、G3007、G6585、G6587、G6513、G6509、G5651、G5653、G5655、G6559

9月2至3日取消以下車次:

由香港西九龍站出發： G5612 、G5610、G3006、G3008

由內地出發：G5609、G3005、G3007