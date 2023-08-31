九巴升級巴士太陽能裝置　年內2000輛車產電「自給自足」

綠色運輸大趨勢下，九巴逾30%傳統柴油雙層巴士近年安裝太陽能裝置。為進一步推動低碳減排，九巴再將系統升級改良，不但減省成本、提升安裝速度，而所產生的電量更可供電予車上所有電子系統，實現「自給自足」。九巴年內2,000輛雙層巴士將設有太陽能裝置，數量佔整體約半，長遠目標是2040年為全線車隊加裝。

九巴自2017年起自行研發在巴士安裝太陽能裝置，至今為第三代設計。九巴助理工程師崔建業分享，工程團隊去年底改良系統，車頂上維持貼上16至20塊僅厚2毫米的太能陽板，但產生的電力毋須再儲存至額外輔助電池，改為直駁至巴士主電池。

崔建業稱，巴士長期在戶外行駛，太陽曝曬令車廂溫度升高，「太陽所來的煩惱，由太陽能來解決」。每輛巴士每日可產生約16度電，足以推動一部一匹冷氣機約16小時。電力除了供電予車上通風、冷氣系統，當停車熄匙下，車廂溫度超過攝氏35度時，系統會自動啟動令溫度降低8至10度。同時，電力可應付所有電子系統使用，包括車內報站器、照明、乘客資訊系統、路線牌、USB充電插頭、無線上網、八達通收費器、電子收費感應器等，甚至用於巴士引擎啟動。

九巴傳訊及公共事務副主管吳家敏表示，過往巴士安裝太陽能裝置，每輛的物料成本約數萬元，經改良後成本可減少約2成，而工序所需時間亦加快約33%，只需2至3天。九巴、龍運巴士5間主要車廠及總修中心設有工作高台，每次最多可同時處理兩部雙層巴士。太陽能裝置已成為購入新車的標準配置，而合適現役的巴士會陸續加裝，如車齡少於10年。系統有助每輛巴士日均節省5%耗油量，相等於年減約6噸碳排放。