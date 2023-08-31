60名香港學者獲內地資助　帶領逾百名內地博士在港做研究

由國家人力資源和社會保障部全國博士後管委會辦公室及香港學者協會推動的「香江學者計劃」已踏入13年，今年共收到192位本港8大獲政府資助大學的導師提交申請，最終選出60人批出資助，該批導師將獲配對帶領逾百名內地博士在本港進行研究工作。

提交申請的192名香港導師中，香港大學佔18人，香港中文大學佔21人，香港理工大學佔74人，香港科技大學佔10人，香港城市大學佔49人，香港浸會大學佔16人，香港教育大學佔2人，嶺南大學佔2人。最終主辦單位向60人批出資助，分別涉及講座教授19人，教授24人，副教授17人。其中，港大佔6人，中大佔7人，理大佔20人，科大4佔人，城大佔17人，浸大佔5人，嶺大佔1人。

另外，該計劃於今年3至4月接受內地博士申請，經內地各單位兩輪初審，根據申請者的個人成績、科研成果、綜合能力等方面的考量，評選出120位博士作為計劃候選人。從今年年6月21日進入導師與候選人互相聯繫，確定聘用意向的階段。截止至今年7月10日指定限期，共有105位候選人成功與導師達成聘用意向。

成功入圍的獲資助內地博士需於明年2月28日或之前，赴港跟隨香港導師開展科研工作。該計劃目的是選派內地博士畢業生赴港開展博士後研究，提高他們的學術水平，擴闊學術視野，塑造世界一流的科技人才；並為香港的科研吸納更多優秀人才，注入新動力，以及加強內地與香港於學術與文化深層次交流，因此獲選博士後人員的薪酬由內地政府及本港導師各負擔一半。