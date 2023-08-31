啟德跑道區百無　難叫旅客駐足

啟德郵輪碼頭一帶用地長期「曬太陽」，尤其疫情期間，港府為興建社區隔離設施，而關閉原本吸引眾多親子野餐、聚腳的大公園。有區議員指整個啟德跑道區現時並無購物或休憩地方，疫情過去，隔離設施亦無實質用處，區域應重新開放，並改作藝術、文創等假日市集用途，成為市民旅客新聚腳點。

九龍城區議員張景勛表示，啟德跑道區除了有郵輪抵港外，平日人煙稀少，尤其跑道區附近暫時只有一個屋苑，而碼頭周邊亦沒有商場或大公園等設施，連便利店都沒有，只有啟德碼頭空中花園，居民大多沒誘因前往碼頭一帶休閒或購物，旅客亦會一落船後便乘車離去。

但他指出，碼頭對出的用地於疫情前原為公園，內有大草坪，曾為港人假日好去處，不少家庭跨區到來公園野餐，居民帶寵物來散步，惟用地自興建社區隔離設施後關閉至今。既然隔離設施停用甚久，他認為不應任由設施「曬太陽」，而要開放。

他建議先用跑道區最遠處的啟德跑道公園，令市民可到公園觀賞維多利亞港一帶的美景，而隔離設施亦應拆除，拆除前的短期內可先模仿中環「PMQ元創方」，每個單位以優惠價租予藝術工作者、手作店等，令碼頭區「聚人氣」，並於周末、假日等舉行市集，售賣特色文創商品，邀請本地音樂人表演等。但要吸引人流，該區始終需改善交通配套，長遠需要引入鐵路服務，例如雲巴等。